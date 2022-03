Oracle a déçu les attentes de Wall Street pour son troisième trimestre fiscal 2022, clos le 28 février. Son bénéfice net a plongé à 2,32 milliards de dollars contre 5,02 milliards sur le même trimestre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action ressort ainsi à 1,13 dollar, alors que le consensus visait de 1,14 à 1,18 dollar. Cette moindre profitabilité résulte en partie des charges d’exploitation qui s’alourdissent de 10%, traduisant les efforts d’investissement accrus dans le cloud. Le bénéfice a également été impacté par certaines prises de participation, notamment dans Ampere Computing, un développeur de puces Arm pour serveurs qui a enregistré une perte opérationnelle.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’affiche en hausse de 4% à 10,51 milliards de dollars. Lors d’une réunion avec les analystes, les dirigeants d’Oracle ont souligné qu’il s’agissait du « taux de croissance organique le plus élevé depuis le début de la transition vers le cloud ». « Pour la première fois en dix ans, tous les segments de notre entreprise ont été en croissance », s’est félicité le PDG Safra Catz.

Dans le détail, les revenus provenant des services cloud et du support de licence ont augmenté de 5% à 7,6 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires généré par les licences cloud et les licences sur site a de son côté progressé de 1% pour atteindre 1,2 milliards de dollars. Le matériel enregistre une baisse de 3% à 798 millions de dollars (mais en hausse de 1% en devises constantes) et les services progressent de 7% à 789 millions de dollars.

Le meilleur résultat vient une nouvelle fois de l’activité cloud (IaaS et Saas) qui progresse de 24% d’une année sur l’autre à 2,8 milliards de dollars. Oracle indique que les revenus de l’infrastructure cloud sont en hausse de 47%, sans préciser la hausse pour les applications cloud. Ces dernières sont toutefois tirées par la hausse de 35% de Fusion ERP et de 29% de NetSuite. Selon Safra Catz « le chiffre d’affaires total du Cloud s’élève désormais à plus de 11 milliards de dollars par an. »

Du coté des bases de données, Oracle indique avoir achevé au troisième trimestre le développement de la version multi-cloud de la base de données open source MySQL HeatWave, déjà en cours d’execution dans Oracle Gen2 Cloud et disponible dans les prochaines semaines pour AWS et Azure. « Oracle a montré à AWS, Snowflake et d’autres fournisseurs de bases de données comment concevoir une véritable base de données Cloud MySQL », s’est vanté Lary Ellisson, qui affirme que la base fonctionne 7 fois plus vite que ses concurrentes pour un coût 2 à 5 fois inférieur.

Pour le trimestre en cours, Oracle prévoit une progression de 3 à 5% de son chiffre d’affaires en dollars et de 6 à 8% à taux de change constant.