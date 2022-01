Le club des dirigeants réseaux et télécoms (CDRT) et la fédération des entreprises du bureau et du numérique (EBEN) nouent un partenariat pour accompagner et représenter les intégrateurs télécoms et opérateurs de services numériques de proximité auprès de l’Arcep, des pouvoirs publics et des instances européennes.

Selon le communiqué, « Avec l’appui du CDRT, la Fédération EBEN ambitionne notamment d’élargir le champ d’application de sa convention collective (CCN 3252, IDCC 1539) à l’activité d’intégrateur télécoms – opérateurs de services numériques, ce qui lui permettra de proposer à ces entreprises une convention collective adaptée et de mettre en place une politique emploi-formation répondant aux problématiques spécifiques de ce métier ».

« Ce partenariat va permettre à la fédération EBEN d’enrichir son expertise métier dans le secteur des télécoms, de créer des synergies entre tous les acteurs de la filière et de renforcer notre pouvoir d’influence pour une meilleure défense des intérêts de nos PME », expose Loïc Mignotte, le président d’EBEN.

Cette alliance vise également à mutualiser les compétences et renforcer les expertises juridiques et techniques des deux associations professionnelles dans un contexte réglementaire qui évolue rapidement.