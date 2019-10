Le grossiste britannique CMS Distribution spécialisé dans les périphériques IT vient d’acquérir son homologue français spécialiste des solutions nomades Avesta pour renforcer ses capacités dans les domaines du mobile et des produits de haute technologie indique ChannelWeb. Avesta emploie 32 personnes, ce qui porte l’effectif total de CMS à plus de 400 personnes au Royaume-Uni, en Irlande, en France, au Benelux et en Scandinavie, ainsi qu’en Chine et aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires de la société française est d’environ 30 millions d’euros, a déclaré CMS. Son portefeuille comprend Jabra, Sony, Belkin et TomTom. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

« Nous sommes ravis d’accueillir Avesta dans le groupe. Ils sont réputés pour leur excellent service client et leur connaissance des produits, qui complètent parfaitement les valeurs de CMS. Nos clients français auront accès à un portefeuille de produits élargi, à des ressources commerciales et marketing supplémentaires et à des offres plus compétitives », a expliqué à nos confrères le CEO de CMS, Frank Salmon. « Nous sommes très heureux d’offrir à nos partenaires fournisseurs de nouveaux axes sur le marché, leur permettant d’explorer de nouvelles opportunités commerciales. »

« Nous sommes ravis de faire partie d’une grande entreprise de distribution mondiale. CMS a réellement démontré la validité de ses plans de croissance au cours des dernières années », a de son côté expliqué le directeur général d’Avesta, Jean-Luc Delaunay.

Avesta poursuivra sa route sous son identité et son équipe de direction actuelles.