Il y a tout juste un an on apprenait le départ de Robert Vassoyan, alors directeur général de Cisco France, parti en tant que directeur général adjoint chez Atos. Sa succession était assurée chez l’équipementier par un binôme composé d’Eric Greffier et Philippe Dumont, respectivement directeur Business Solutions et Expertise et directeur Partenaires et Services, qui conservaient toutefois leurs fonctions respectives. Après que Gérald Karsenti, alors fâché avec Oracle fut pressenti pour le poste mais s’en fut finalement chez SAP, le poste échut au mois de septembre à Philippe Dumont, Eric Greffier prenant en charge la direction des spécialistes techniques de la région EMEAR, qui regroupe environ 700 personnes.

Un nouveau changement intervient aujourd’hui puisque la direction générale de la filiale est confiée à Laurent Degré. En tant que président du comité de direction, il dirige toutes les activités de Cisco dans le pays indique un communiqué. « Il a la responsabilité de réunir les équipes Cisco, les technologies et les partenaires pour créer des plateformes intelligentes hautement sécurisées, au service de la transformation numérique des entreprises et de la société », précise le document.

Laurent Degré dirigeait précédemment les équipes Service Provider en France. Auparavant, il était responsable de l’organisation des ventes de services dans la région EMEAR. Ce diplômé de l’ITIN (Institut des techniques informatiques) et d’HEC a commencé sa carrière chez 3Com comme responsable du support et des services professionnels avant de la poursuivre chez Interliant Cloud ASP en tant que chef des services commerciaux, puis chez Juniper où il fut successivement directeur des services pour la région EMEAR Sud et directeur des ventes France. Il a rejoint Cisco en juillet 2015 pour prendre en charge les fournisseurs de services du marché des télécoms.

« Nous sommes fiers de nommer Laurent Degré au poste de Directeur Général en France », commente Santiago Solanas, vice-président pour l’Europe du Sud et la France de Cisco. « La vision et la solide expérience de Laurent dans le domaine des logiciels, des réseaux et des opérateurs télécoms, constituent une combinaison idéale pour aider nos clients et nos partenaires à se connecter en toute sécurité, et ainsi saisir les opportunités offertes par le numérique. Laurent dirige des équipes exemplaires avec une vision claire : accélérer continuellement l’innovation pour que tout le monde puisse profiter de l’ère de l’hyper-connecté. »

On ne sait pas ce qu’il advient de Philippe Dumont.