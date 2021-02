Stimulez la croissance de votre activité en proposant une sécurité de pointe avec la solution LastPass MSP.

La solution LastPass MSP confère aux prestataires de services administrés (MSP) visibilité et contrôle sur tous les points d’accès aux activités de leurs clients. Avec sa solution intégrée d’authentification unique et de gestion de mots de passe, LastPass vous permet de générer du revenu incrémental tout en gérant les comptes de vos clients en toute transparence grâce à une vue unique disponible via votre tableau de bord.

Conçue spécialement pour les MSP, ce programme de partenariat élaboré par LastPass permet, grâce à l’utilisation d’une console centrale d’administration, d’ajouter ou de supprimer des utilisateurs mais aussi d’accéder à des options de facturation mensuelle.

Pour découvrir en détails tous les avantages de ce programme, visionnez ce webinar