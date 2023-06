La hausse de 5% de l’action d’Oracle permet à Larry Ellison de figurer dans le trio de tête des personnes les plus riches au monde, selon le magazine Forbes. Ce podium est à présent occupé par Elon Musk, Bernard Arnault et Larry Ellison. Le cofondateur d’Oracle prend la place de Jeff Bezos qui passe en quatrième position du classement.

La fortune de Larry Ellison atteint désormais 152 milliards de dollars, d’après le magazine. L’homme reste le principal actionnaire de la société qu’il a co-fondée il y a 46 ans – ainsi que le président de son conseil d’administration – mais il n’occupe plus le poste de PDG du groupe depuis 2014. Il détient plus de 35% du capital d’Oracle. Sa fortune – constituée à 75% d’actions d’Oracle – a augmenté de 45 milliards de dollars en deux mois, rien qu’avec la hausse du cours de l’action, liée à l’engouement pour l’Intelligence Artificielle (IA).

Harry Ellison a investi plus d’un milliard de dollars en propriétés immobilières, dont une île à Hawaï et l’une des maisons les plus chères de la Floride. Sa participation dans Tesla, une entreprise d’Elon Musk (l’homme le plus riche du monde), s’élève à un milliard de dollars.

Le septuagénaire est entré pour la première fois dans le classement Forbes des milliardaires en 1993, avec une fortune nette estimée à 1,6 milliard de dollars.