Héritière d’une longue tradition mutualiste au sein de la police, la MGP, la mutuelle des forces de sécurité, s’engage à accompagner à chaque étape de leur vie professionnelle et personnelle celles et ceux qui concourent à la protection des personnes et des biens en France.

Personnels du ministère de l’Intérieur, de la Justice, agents des douanes, policiers nationaux et municipaux, salariés de sociétés de sécurité privée peuvent ainsi accéder à une protection de qualité adaptée à leurs besoins spécifiques.

Sans actionnaires, sans but lucratif, la MGP place ses adhérents au cœur de son action selon les principes solidaires et démocratiques du mouvement mutualiste. Ses 1 500 délégués, eux-mêmes membres des forces de sécurité actifs ou retraités, et ses 450 salariés les conseillent et les accompagnent ainsi au quotidien.

En 2020, la MGP est devenue mutuelle à mission pour mieux prendre en compte les nouveaux défis auxquels ses adhérents sont confrontés dans un monde en mutation.

La modernisation de la production et de l’exploitation

Dans le cadre de la migration de la nouvelle version de l’ERP Graphtalk AIA V5, la MGP a souhaité repenser son mode de gestion de ses opérations de production et d’exploitation IT. Il reposait sur un outil vieillissant basé sur Excel pour gérer les mises en production des traitements sur Autosys Workload Automation. Cela ne permettait pas à la mutuelle d’accéder aux bénéfices souhaités : suivi de l’ordonnancement, supervision, monitoring, traitement des batchs, suivi de l’historique et des opérations, etc.

Suite à une étude des possibilités offertes par différents prestataires, la MGP a sélectionné ITS Integra pour réaliser un pilote sur le projet de la MGP. Pascal Champenois, spécialiste technico-commercial sur les projets de modernisation de l’exploitation chez ITS Integra, connaissait parfaitement la MGP et son organisation. Cela a permis de gagner du temps dans le projet. Les équipes de la MGP et ITS Integra ont alors lancé un travail de fond avec un cadre clair. Elles ont ensuite conçu un portail Web sécurisé et dédié aux équipes en charge de l’exploitation.

La création d’un outil unique pour la MGP

Les équipes peuvent ainsi accéder depuis un point unique à un outil simple d’utilisation, performant, collaboratif et adapté à leurs attentes opérationnelles. Des dashboards ont ensuite été créés pour les équipes de production. Elles peuvent ainsi aisément développer leurs projets. De fait, la MGP a pu sécuriser et automatiser de nombreuses tâches. Elles ont maintenant une meilleure traçabilité des plans de traitement de batchs.

Pour mener à bien ces opérations, ITS Integra est intervenu en mode agile et en gestion de projet pour repenser l’infrastructure et réaliser les développements nécessaires à la mise en place du nouvel outil conçu (IGC).

Tout en respectant le budget et le planning défini, ce projet, mis en production en juin 2021 est un réel succès. Il a été mené de manière transparente pour les utilisateurs et n’a engendré aucun problème depuis son lancement.

« Le développement de IGC a permis de supprimer le fichier Excel dans le contexte de la production. Cela permet de bénéficier d’un mode dit « PLAN ». Ce n’est pas l’architecture de la solution d’ordonnancement, mais cela permet d’être synchronisé et en interaction avec l’ordonnanceur. Les bénéfices sont réels et immédiats, aussi bien pour l’équipe de Production que pour celle chargée de l’ordonnancement. »

François-Emeric VERSTRAETE, Responsable Exploitation MGP