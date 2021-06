Selon une étude réalisée par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en association avec la Fondation FinOps sur les dépenses consacrées à Kubernetes, il ressort que les entreprises ont du mal à prévoir ces dernières.

Bien que l’échantillon ne soit pas très important (196 membres du CNCF et de la Fondation FinOps), il est considéré comme représentatif par les auteurs du document. Les répondants sont en effet majoritairement des entreprises de 500 personnes et plus (30% emploient plus de 5.000 personnes) issues principalement du secteur technologique (45%), de la finance (16%), du conseil (8%) et des télécoms (5%). Ces entreprises sont majoritairement situées en Europe et en Amérique du Nord. Les trois quarts d’entre elles utilisent Kubernetes en production.

D’après l’enquête, les dépenses sur Kubernetes ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Une majorité des membres du panel (67 %) évoque une augmentation de 20% ou plus, 10% d’entre eux dépensant plus d’un million de dollars par mois pour leurs déploiements. Une très grande partie de ces dépenses (90%) sont consacrées à des ressources de calcul et à de la mémoire.

Près de la moitié des personnes interrogées (44%) ont estimé qu’il était important, voire très important de prévoir ces coûts. Cependant seuls 38% d’entre elles ont déclaré qu’elles étaient capables de prévoir le montant de leur facture avec une marge d’erreur inférieure à 10%. Plus grave encore, 21% de ces personnes ont indiqué ne pas connaître d’avance ce montant. Un faible pourcentage (6%) a affirmé qu’il était capable de prévoir le montant de ces dépenses avec précision.

« La grande majorité des personnes interrogées soit ne surveillent pas du tout les dépenses consacrées à Kubernetes (24 %), soit s’appuient sur des estimations mensuelles (44 %) », constatent les auteurs de l’étude.

Les outils de contrôle des coûts spécifiés sont souvent ceux proposés par les fournisseurs de cloud tels que AWS Cost Explorer (15% des réponses), GCP Cost Management (15%) et Azure Cost Management (7,5%). Celui le plus souvent cité est toutefois l’outil open source KubeCost avec 12% des réponses. Notons aussi les bonnes performances de Cloudability (9%) et, dans une moindre mesure, des solutions maison (6,5%).