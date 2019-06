Le chiffre d’affaires généré par l’activité services et solutions informatiques de Konica Minolta Business Solutions Europe a atteint 257 millions d’euros au cours de l’exercice fiscal 2018 (achevé en mars 2019), soit une hausse de 14 % par rapport à l’exercice précédent. La filiale française n’a pas démérité et présente une progression similaire. En effet, le chiffre d’affaires a progressé de 15% en un an pour atteindre 50 millions d’euros.

L’objectif de l’entité européenne et de ses 1.600 salariés a été atteint par croissance interne mais aussi par des acquisitions stratégiques. La filiale du groupe nippon a ainsi acquis fin janvier le groupe lorrain Sequoïa, présent dans le Grand-Est mais aussi à l’île de la Réunion et spécialisé dans la vente de solutions d’impression, il représente un apport d’environ 50 millions d’euros en année pleine. Auparavant, elle avait racheté la société informatique belge Aurelium, ainsi que le prestataire de services informatiques espagnol Grupo Meridian.

Konica Minolta Business Solutions Europe doit également sa bonne santé à la solide position occupée par le fabricant japonais dans le domaine de l’impression. En effet, 11 % de ses clients feraient désormais confiance à sa filiale pour leurs services informatiques. « Konica Minolta compte déjà 31.700 clients en Europe, et ce chiffre croît de manière significative », annonce Yoann Fortini, IT Services GTM Manager de Konica Minolta Business Solutions Europe. « Cela montre que nos solutions répondent à la demande des grandes et petites entreprises sur tous les marchés nationaux où nous sommes présents. C’est notamment le cas du Workplace Hub, notre plateforme de services informatiques tout-en-un qui rencontre de plus en plus de succès. »

Le groupe japonais revendique par ailleurs une forte relation avec le client. « Comme dans tous nos domaines d’activité, nous investissons dans la relation client et faisons en sorte d’être leur interlocuteur unique afin de mieux répondre à leurs besoins. C’est pour cela qu’ils nous confient leurs projets sur le long terme », conclut Yoann Fortini.