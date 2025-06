L’entreprise de formation en technologies d’analyse de données annonce la nomination d’un nouveau directeur pour superviser le développement de ses offres de formation sur les technologies Python et SQL.

Jean-Baptiste Briois, 35 ans, est promu directeur des activités Python et SQL (langages informatiques) de MYPE. Il supervisera également le déploiement d’une offre de formation sur Microsoft Fabric (plateforme Cloud de données Microsoft).

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, celui-ci sera amené à diriger des équipes techniques et opérationnelles afin de développer le chiffre d’affaires de ces activités.

Entré dans l’entreprise en septembre 2020, Monsieur Briois a contribué à de nombreux succès de l’entreprise.

Entre 2020 et 2023, en tant que formateur, il a participé au rayonnement de MYPE sur Power BI, en créant des études de cas orientées contrôle de gestion et en accompagnant la montée en compétences des équipes sur le langage DAX (Data Analysis Expressions, langage de formules de Power BI).

Entre 2023 et 2025, ce dernier a créé une offre complète de formation sur le langage Python, à travers le site web et la marque expertpython.fr

Plus récemment, celui-ci a également créé un parcours de formation intégral sur SQL, via la marque apprendreSQL.com

Ces 2 dernières offres de formation sont éligibles au CPF dans le cadre d’un accord avec les certificateurs ISOGRAD et ENI.

Ayant travaillé dans l’univers de la comptabilité pendant dix ans, Monsieur Briois dispose d’une solide expérience professionnelle, lui permettant de cerner les problématiques des clients quant au traitement et à l’analyse de leurs données.