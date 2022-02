Le grossiste à valeur ajoutée Itancia vient de signer la distribution officielle en France des solutions de visioconférence de l’entreprise suisse Logitech.

Selon le directeur général d’Itancia en France et au Benelux, Mathieu Galvaing, « Nous allons pouvoir, avec l’expérience et la gamme complète de Logitech, répondre à tous les cas d’usage de nos clients en termes de collaboration. Nous partageons la même vision et les mêmes valeurs que Logitech et sommes motivés à l’idée de développer ensemble ce marché de la visioconférence à si fort potentiel. »

Un communiqué précise que les solutions pour le télétravail et l’apprentissage à distance de Logitech sont « conçues pour toutes les tailles de salles et compatibles avec les plateformes cloud de visioconférences (…) telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet ».