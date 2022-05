Pas de stress anormal pour l’équipe en charge de l’organisation du salon IT Partners, dont l’édition 2022 doit se tenir les 15 et 16 juin prochains à Disneyland Paris. Malgré l’arrivée en janvier dernier d’une nouvelle équipe suite au départ inopiné de l’équipe historique, le salon semble ne pas devoir pâtir de ce passage de flambeau impromptu.

Le nombre d’exposants devrait ainsi atteindre, voire dépasser, les 250, soit un niveau équivalent à celui de l’édition 2021. La surface nette d’exposition est même en légère croissance (+1,5%), en vertu d’une hausse de la surface moyenne des stands. Quant au visitorat, il faudra attendre la tenue effective de l’événement pour se faire une religion. Mais la tendance est encourageante : à un mois de l’ouverture, le nombre d’inscriptions était en hausse de 30% par rapport à l’édition 2021.

Côté exposants, 75% étaient déjà là en 2021, 5% sont de retour (après une ou deux éditions d’absence) et 20% sont de nouveaux arrivants (ou d’anciens exposants restés absents plus de deux éditions).

Grande nouveauté de cette 16ème édition : la programmation de trois tables rondes d’une durée de 45 minutes réunissant à chaque fois offreurs de solutions, grossistes et revendeurs. La première, sera consacrée aux « enjeux de la transition vers le modèle MSP », la deuxième aura pour thème les « Communications unifiées dans le Cloud (UcaaS), et la troisième abordera le sujet de cybersécurité.

Comme l’année dernière, le salon accueillera un centre de cyber-Entrainement en partenariat avec le groupement FIRST, où des entreprises expertes présenteront leurs solutions et partageront leur savoir-faire autour de la cybersécurité. Quatorze formations accélérées y seront proposées sur des sujets opérationnels tels que l’assurance cyber ; les menaces liées aux sites et applications web ; ou encore comment devenir MSSP…