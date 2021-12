L’éditeur Eureka Solutions accompagne Isola Composite France dans sa nouvelle stratégie de croissance en mettant en œuvre son ERP au sein de l’entreprise.

Historiquement, Isola Composite France est la première référence mondiale dans la fabrication des matériaux composites isolants. Aujourd’hui, ses équipes développent et produisent des isolants répondant aux normes internationales et adaptées aux cahiers des charges des clients qui évoluent par exemple dans le secteur de l’énergie, de la haute tension, de l’électronique, du transport aéronautique, maritime et ferroviaire.

Suite au redressement judiciaire de l’entreprise en 2020 et à la reprise de l’activité par une nouvelle équipe, le sujet de l’informatique s’est positionné comme une priorité afin de relancer la production et la commercialisation. C’est en ce sens que, pour répondre à ses objectifs de couverture fonctionnelle, de délai et de coût, que l’ERP d’Eureka Solutions fonctionnant sur la plateforme IBM Power i a été sélectionné. Cette décision s’explique par la démarche de l’éditeur qui a su accompagner Isola Composite France dans son projet en tenant compte de ses contraintes opérationnelles et financières liées au redémarrage de ses activités.

C’est dans ce contexte qu’en seulement trois mois, le projet a pu être mené à bien et que l’entreprise a pu s’appuyer sur une plateforme de gestion adaptée à ses attentes pour gérer ses différentes opérations : production, commerce, finance, achats et logistique. Ainsi, depuis le premier juin 2021, Isola Composite France peut désormais sereinement se développer et préparer l’avenir en s’appuyant sur une solution qui pourra s’adapter à ses attentes.

Cécile Allemann, CEO d’Isola Composite France « Passer de SAP à Eureka Solutions a été un projet stratégique pour notre entreprise. Nous avons pu gagner en agilité et en performance et bénéficier d’une solution adaptée à notre organisation. Eureka Solutions a su nous accompagner dans notre démarrage, nous a fait confiance et nous a permis de rapidement lancer notre nouvelle stratégie de croissance. Leur professionnalisme et leur écoute ont été de précieux atouts. Nous avons aussi apprécié la proximité géographique avec les équipes d’Eureka Solutions. Ce point a fortement contribué à simplifier la mise en place de notre nouvelle solution de gestion. »

À travers ce déploiement, Eureka Solutions a su mettre en avant sa capacité à répondre rapidement à des projets complexes et à les piloter de bout en bout en mobilisant ses équipes techniques, R&D, conseil et intégration. Enfin, un autre point clé est lié à la parfaite connaissance des métiers de l’industrie par l’éditeur qui est donc en mesure de paramétrer rapidement des solutions répondant à ce secteur d’activité.