Intel, qui pâtit de la désaffection grandissante envers les processeurs x86, semble s’intéresser à l’architecture ouverte et concurrente d’ARM, Risc-V.

Selon Bloomberg, qui s’appuie sur des sources « proches du dossier » qui souhaitent garder l’anonymat, le fondeur aurait fait une offre pour acquérir la startup SiFive.

Celle-ci aurait également reçu des propositions d’autres candidats. Des investisseurs se montreraient notamment intéressés, une option qui pourrait être privilégiée par SiFive car cela lui permettrait de conserver une certaine indépendance. La jeune pousse de San Mateo serait en pourparlers avec des conseillers potentiels pour évaluer les différentes pistes.

Interrogés par nos confrères, Intel et SiFive n’ont pas souhaité s’exprimer.

Lors de sa dernière levée de fonds en 2020, le concepteur de puces Risc-V était évalué à 500 millions de dollars. Ses investisseurs comprennent SK Hynix, Spark Capital et Prosperity7 Ventures, la branche capital-risque du producteur d’énergie saoudien Aramco. Il est également soutenu par les branches de capital-risque de Qualcomm et de Western Digital.

L’intérêt pour SiFive a augmenté depuis que Nvidia a proposé en septembre dernier de payer 40 milliards de dollars à SoftBank pour racheter Arm. Beaucoup de fabricants s’interrogent en effet sur le devenir du modèle de licence ouverte du concepteur de processeurs britannique.

Le CEO de SiFive, Patrick Little, est un vétéran de l’industrie des micro-processeurs. Il a rejoint SiFive l’année dernière après avoir occupé chez Qualcomm le poste de vice-président senior en charge de l’activité automobile.

Selon CRN, Intel a contacté SiFive en mars dernier pour sa nouvelle division Intel Foundry Services, qui propose de fabriquer des puces conçues par d’autres sociétés dans le cadre de la stratégie IDM 2.0 de l’entreprise. Cette dernière a fait savoir qu’elle aurait la capacité de fabriquer des puces basées sur Risc-V, Arm et x86. « Nous sommes ravis de voir Intel reconnaître l’utilité et l’opportunité de l’architecture de jeu d’instructions RISC-V en s’associant à nous pour permettre au portefeuille Core IP de SiFive de proposer une nouvelle vague de technologies de pointe », avait alors déclaré Patrick Little dans un communiqué.