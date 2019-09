Les titres de transport franciliens dorénavant disponibles sur Smartphone

Depuis fin septembre, les voyageurs d’Ile-de-France peuvent acheter et valider leurs titres de transports directement via leur Smartphone Android. Moderne, pratique, ce service leur permettra de s’affranchir des distributeurs et recharger leurs titres n’importe et à tout moment.

Cette solution innovante, développée par 3 fournisseurs de l’UGAP (Dejamobile – Thales et Wizway Solutions) est proposée dans les applications mises à disposition par IDF Mobilités et ses opérateurs (RATP, SNCF et Transdev).

Un projet ambitieux pour moderniser la billettique

« Un axe d’autant plus stratégique qu’il impacte directement les usagers franciliens. Alors que la majorité des habitants de notre territoire dispose d’un smartphone, il était impératif de se mettre au diapason de tels usages numériques ! A la clé, l’enjeu est de taille :virtualiser les titres de transports physiques, et permettre leur gestion en un clic via un support intelligent.C’est pour répondre à un tel objectif que nous nous sommes appuyés sur l’expertise de l’UGAP qui dispose d’une solution packagée portée par trois sociétés innovantes – Dejamobile, Thales et Wizway Solutions – chacune apportant sa brique spécifique dans ce projet complexe » explique Anne-Laure Ramey de la direction intermodalités, services et marketing au sein d’IDF Mobilités.

« Au travers de cette solution dématérialisée de mobilité, l’UGAP poursuit sa démarche d’intégration de solutions innovantes. Pour lancer ce service décentralisé, la centrale d’achat s’est appuyée sur trois fournisseurs dont elle a assuré la coordination pour proposer aux Autorités Organisatrices de la Mobilité un cadre contractuel et nationalement unifié » explique Olivier Rougetet, chef de département Marketing mobilité à l’UGAP.

Des expertises complémentaires

En optant pour cette solution, les autorités de transport bénéficient directement des économies d’échelle et de la maturité technique du déploiement réalisé par IDF Mobilités.

Dans le cadre de ce projet :

– Dejamobile fournit sa plate-forme mobile interconnectée avec le serveur de billettique d’IDF Mobilités et accompagne les développeurs d’applications dans l’intégration de leur kit de développement Android. La solution pour IDF Mobilités permet l’activation de plusieurs fonctions : la dématérialisation du titre sélectionné dans son smartphone, la visualisation et le rechargement d’une carte Navigo grâce à son mobile.

– Thales fournit le service sécurisé de chargement des données dans différents types de mobiles équipés d’un système d’exploitation Android. Il vérifie l’éligibilité au service, le chargement à distance en quelques secondes de l’application et le chargement des données sécurisées du ticket ou de l’abonnement NAVIGO.

– Wizway Solutions a développé la première plateforme européenne combinant l’ensemble des technologies NFC de dématérialisation de titres de transport sur mobile. Connectée à la plateforme de Thales, la solution de Wizway permet d’inscrire la carte de transport dans le smartphone du client en privilégiant pour chaque utilisateur final la meilleure solution en termes d’expérience client et de sécurité́.