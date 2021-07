L’un des impacts de la pandémie de Covid-19 sur les usages technologiques, selon le cabinet d’analyse IDC, est la dépendance croissante des entreprises à l’égard des infrastructures informatiques de calcul et de stockage dans le Cloud.

Les dépenses en IaaS ont augmenté de 12% en un an et les fournisseurs Dell et Hewlett Packard Enterprise se partagent les plus grosses parts du gâteau avec 28% des 15,1 milliards de dollars du marché mondial au premier trimestre 2021.

Ce qui est plus flagrant encore, c’est la progression de la consommation des ressources de calcul et de stockage en tant que service. IDC prévoit que l’adoption du IaaS dédié (DCIaaS) augmentera de plus de 151% par an pour atteindre 14 milliards de dollars d’ici 2025.

Le cabinet a donc décidé de couvrir ce segment spécifique et explique en détails ce dont il s’agit dans son rapport intitulé « Dedicated Cloud Infrastructure as a Service, 2019-2025 : Market Trends and Outlook » : « Ce modèle est une version dédiée d’une offre de cloud public, modifiée pour fonctionner sur site ou dans un environnement de colocation spécialement certifié, y compris en dehors d’un environnement de datacenter traditionnel. Le fournisseur de services cloud conserve la pleine propriété des matériels et logiciels de l’infrastructure sous-jacente. Il demeure responsable de la livraison, la maintenance, la mise à jour et de la cession de l’actif lors de la résiliation de l’abonnement ».

Sans surprise, les principaux fournisseurs DCIaaS sont les poids lourds de l’IaaS, Dell Technology et HPE, suivis de AWS et Microsoft.