IBM va appliquer des hausses de 5% à 24% dans son portfolio en Europe à compter du 1er janvier 2023. Sont principalement concernés les serveurs Power Systems ainsi que les matériels et logiciels de stockage. Big Blue les a détaillées et justifiées dans une série de lettres d’annonce à ses partenaires, qui ont été compilées par le site spécialisé ITJungle.

« Avec les conditions macroéconomiques actuelles, y compris une inflation de plus de 8% selon le marché, IBM doit maintenant revoir et ajuster les prix », a expliqué Kate Woolley, directrice générale de l’écosystème IBM. Non seulement la zone EMEA est concernée par ces hausses (qui touchent aussi le Canada et le Japon), mais les prix devraient y être supérieurs à ceux des États-Unis en raison des taux de change et de l’appréciation du dollar.

En France et en Europe, les prix des serveurs Power Systems augmenteront ainsi de 5% à 15% selon les modèles (E980, E950 et E1050). La hausse ira de 5% à 10% pour les systèmes de stockage, qui incluent les baies FlashSystem 5, 7 et 9, les baies SAN DS 8000, le contrôleur de virtualisation SVC, l’appliance de système de fichiers parallèle ESS et diverses librairies de bandes et lecteurs. La hausse maximale sera appliquée sur les offres logicielles distribuées, tant sous licences qu’en mode SaaS, avec une augmentation de 24%.