Après quatre trimestres consécutifs de baisse, IBM retrouve le chemin de la croissance et enregistre même des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. En croissance de 1% sur un an, le chiffre d’affaires a atteint à l’issue des trois premiers mois de l’année 17,7 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient en moyenne à des revenus de 17,3 milliards de dollars.

Profitant de la forte croissance de Red Hat (+17%), la division Cloud & Cognitive Software voit ses ventes progresser de 3,8% à 5,44 milliards de dollars. Dans l’ensemble, le cloud enregistre une progression de 38%.

La division Global Business Services (qui comprend le conseil, la gestion des applications et l’activité Global Process Services) affiche un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars, en hausse de 2,4%

Dopée par les ventes de Systèmes Z, la division Systèmes enregistre des revenus de 1,4 milliard de dollars, en croissance de 4,3%.

En revanche, la division Global Technology Services, dont une partie des activités sera transférée dans la future société Kyndryl a vu ses revenus reculer de 1,5% à 6,4 milliards de dollars. Cette division génère à ce jour le plus fort chiffre d’affaires de Big Blue.

Enfin, la division Global Financing enregistre une chute de 20% et à peine 250 millions de dollars.

La société affiche une marge bénéficiaire brute GAAP de 46,3%, en hausse de 120 points de base et un bénéfice GAAP de 955 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 1,06 dollar, contre 1,18 milliard de dollars et 1,31 dollar par action un an plus tôt.

En données ajustées, le bénéfice par action est de 1,77 dollar alors que Wall Street tablait sur 1,69 dollar.

« La solide performance ce trimestre dans le cloud, portée par l’adoption croissante par les clients de notre plateforme de cloud hybride, et la croissance des logiciels et du conseil nous ont permis de bien démarrer l’année », commente dans un communiqué le CEO et président d’IBM, qui Arvind Krishna, arrivé aux commandes de la société voici un an. « Bien que nous ayons encore du travail à faire, nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser une croissance du chiffre d’affaires en année pleine et atteindre notre objectif de flux de trésorerie disponible ajusté en 2021. »

Au cours du trimestre, la firme d’Armonk a annoncé l’acquisition du spécialiste Salesforce 7Summits, et celle de la société de conseil spécialisée dans le cloud hybride Taos.