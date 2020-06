IBM a réalisé l’acquisition de Spanugo, le fournisseur d’une solution assurant la sécurité et la conformité du cloud public. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Big Blue, qui a indiqué à la fin de l’année dernière avoir conçu le premier cloud public de répondant aux exigences des institutions financières en matière de conformité réglementaire, de sécurité et de résilience y intégrera le logiciel Spanugo.

« IBM s’est engagé à créer le cloud public le plus sécurisé et le plus ouvert du secteur pour les entreprises. Avec l’acquisition de Spanugo, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans l’avancement des capacités différenciées d’IBM en matière de sécurité et de conformité pour nos clients d’entreprise, y compris ceux des secteurs hautement réglementés », affirme dans un communiqué Howard Boville , vice-président et directeur d’IBM Cloud. « L’intégration de la technologie de Spanugo dans notre cloud public de services financiers aidera à fournir à nos clients des preuves de leur conformité continue, en temps réel. » La solution pourrait également être intégrée dans le cloud public pour les autres entreprises des secteurs hautement réglementés, notamment les soins de santé, les assurances ou encore les télécommunications.

Lorsqu’une organisation est auditée, par exemple, la technologie de Spanugo peut démontrer de manière efficace et transparente la conformité de la cybersécurité en temps réel. « La solide connaissance et expérience de Spanugo dans le domaine de la gestion des postures de sécurité est un complément naturel aux offres de cloud public d’IBM », assure de son côté Doc Vaidhyanathan, cofondateur et chef de produit de Spanugo. « En nous joignant à IBM dans sa mission d’être le cloud public le plus sécurisé pour l’entreprise, nous sommes en mesure de servir en profondeur les entreprises de tous les secteurs qui nécessitent une posture de cybersécurité en temps réel vérifiable et prête pour l’audit. »