IBM France rejoint en tant que partenaire le Campus cyber, lieu totem de la cybersécurité en France, qui doit ouvrir ses portes à la Défense, tour Eria, en 2022. Initié dans le cadre du plan Cyber de l’état, le campus vise à rassembler les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine de la cybersécurité. Il compte à ce stade 112 membres et 16 partenaires.

« Cette démarche s’inscrit pleinement dans la logique de positionnement et la volonté d’IBM de continuer à être un acteur qui accompagne la montée en maturité de l’écosystème de la cybersécurité en France et en Europe », explique le groupe dans un communiqué.

IBM France dit vouloir participer activement aux axes de développement du Campus Cyber (savoir, partage, innovation et formation) en capitalisant sur les activités que son entité dédiée à la cybersécurité en France a développé depuis 2012. cette entité intervient dans des domaines aussi variés que la gestion des identités et des accès ; la sécurité des données ; l’identification des menaces, l’orchestration et l’automatisation de la réponse aux incidents ou encore la protection et remise en état/résilience des infrastructures multicloud hybrides.

Le campus Cyber compte déjà dans sa liste de partenaires des géants technologiques tels qu’Oracle et Cisco, de grands groupes comme Enedis, Generali et Vinci et des spécialistes de la cybersécurité, à l’instar de Cyberark, Synetis et Tanium.