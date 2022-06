Le géant américain IBM entame ce que son PDG Arvind Krishna appelle une « liquidation ordonnée » de ses activités en Russie.

Dans un mémo interne envoyé aux employé·e·s d’IBM le 30 mai – dont le contenu a été obtenu par l’agence de presse Reuters hier – on apprend que cette décision fait suite à la suspension des activités d’IBM en Russie depuis mars dernier, du fait de l’invasion de l’Ukraine par l’armée de Vladimir Poutine : « Les conséquences de la guerre continuent de s’accumuler et l’incertitude quant à ses ramifications à long terme s’accroît. Nous avons pris la décision de procéder à une liquidation ordonnée des activités d’IBM en Russie et considérons que cette décision est à la fois juste et nécessaire. Il s’agit de la suite logique des choses après la suspension de nos activités ».

Bref, Big Blue va licencier sa main-d’œuvre russe estimée à plusieurs centaines de personnes, voire un millier.

Au cours de l’exercice financier 2021, la Russie a contribué aux revenus d’IBM à hauteur d’environ 300 millions de dollars et de 200 millions de dollars de bénéfices et liquidités, selon le directeur financier de la société, James Kavanaugh. Ce dernier a également déclaré qu’IBM ne prévoyait aucune contribution de la Russie au cours de l’exercice 2022.

Ainsi, IBM rejoint la cohorte d’entreprises technologiques ayant cessé toute activité en Russie, parmi lesquelles Accenture, Adobe, Cisco, DXC Technology, HPE, HP Inc, SAP et UiPath.