IBM a légèrement devancé les attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2023 en publiant un chiffre d’affaires de 17,4 Md$, en progression annualisée de 4% et un bénéfice par action de 3,87$. Les analystes tablaient respectivement sur 17,3 Md$ et 3,73$.

« Au quatrième trimestre, nous avons augmenté notre chiffre d’affaires dans tous nos segments, grâce à l’adoption continue de nos offres de cloud hybride et d’IA. La demande des clients en matière d’IA s’accélère et notre volume d’affaires pour Watsonx et l’IA générative ont à peu près doublé entre le troisième et le quatrième trimestre », a commenté Arvind Krishna, le PDG d’IBM dans un communiqué.

Effectivement l’activité Logiciel voit ses revenus progresser de 3,1% à 7,5 Md$, le Conseil de 5,8% à 5 Md$ et l’infrastructure de 2,7% à 4,6 Md$.

Sur la partie logicielle, Red Hat continue de croitre de 8% mais les segments Automatisation, Données et IA progressent plus modestement de 1% et la sécurité baisse de 5%.

De même sur la partie infrastructure, les hausses de 8% sur l’infrastructure distribuée et les systèmes Z sont compensées par la baisse de 9% du support d’infrastructure.

Sur l’ensemble de l’exercice IBM enregistre un chiffre d’affaires de 61,9 Md$ en hausse de 2% par rapport au précédent exercice pour un bénéfice net (non gaap) de 8,9 Md$ en hausse de 7%.

Les revenus sont respectivement de 26,3 Md$ pour le logiciel (+5%), de 19,9 Md$ pour le conseil (+5%) et de 14,5 Md$ pour l’infrastructure (-5%).

Pour l’exercice 2024, IBM maintient une prévision de croissance moyenne à un chiffre et se donne pour objectif de générer un flux de trésorerie disponible de 12 Md$. La publication a été saluée par un bond de près de 10% de l’action IBM en bourse lui permettant de renouer avec ses plus hauts depuis 10 ans.