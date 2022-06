Les grands systèmes sont un marché de gros contrats et parfois de coups discutables. IBM et BMC avaient un client en or commun, AT&T, qui utilisait les mainframes du premier et les logiciels du second. Mais en 2017, AT&T a changé son fusil d’épaule en adoptant les logiciels d’iBM. Les conditions de ce transfert valent aujourd’hui à Big Blue d’être condamné à verser 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts à son concurrent.

Un juge fédéral de Houston a estimé que la décision d’AT & T de se débarrasser de BMC « ressemblait à un acte répréhensible intentionné ». IBM est accusé d’avoir braconné sur les terres de BMC alors qu’un accord qui les liait lui interdisait d’encourager leurs clients mutuels à passer à sa gamme de logiciels. « La conduite d’IBM vis-à-vis de BMC offense le sens de la justice et de la bienséance que le public attend des entreprises américaines », a déclaré le juge de district texan Gray Miller.

Les dommages et intérêts infligés sont à la hauteur de la valeur du contrat, qui a rapporté à IBM plus de 100 millions de dollars par mois depuis 2017, soit plus de un milliard de dollars chaque année pour sa division outsourcing. IBM est condamné à payer 717 M$ d’amende pour pertes de licence, 717 M$ de dommages et 168 M$ d’intérêts.

IBM a qualifié la décision de « totalement non étayée par les faits et la loi ». Selon la firme « la décision de retirer la technologie BMC Software de ses mainframes revenait uniquement à AT&T, comme il a été reconnu par le tribunal et confirmé par des témoignages de représentants d’AT&T. » IBM prévoit donc de faire appel.