L’éditeur expert en transformation digitale B2B Ibexa a présenté Ibexa DXP v4.0 en France, la nouvelle version de sa plateforme d’expérience numérique, avec de nouvelles fonctionnalités clés et des améliorations produits. Ibexa DXP permet aux entreprises d’offrir à leurs clients des expériences en ligne, de pointe. En mettant l’accent sur la fourniture de contenu efficace, en offrant des parcours clients personnalisés et en facilitant les achats et le service client multicanaux, la plateforme révolutionne les ventes B2B et contribue à augmenter le chiffre d’affaires des entreprises.

Principales améliorations

La nouvelle fonctionnalité Product Catalog centralise la gestion de centaines de milliers de SKU uniques et offre une gestion des données produit considérablement simplifiée pour les éditeurs de contenu et les propriétaires de produits. Le Product Catalog est un composant PIM qui offre un contrôle total des données et des prix des produits, et améliore les opportunités de recherche et de filtrage pour les clients.

L’interface utilisateur (UI) repensée permet une navigation plus fluide et une gestion de contenu plus intuitive, ce qui facilite le travail des utilisateurs. De plus, les processus de création et d’édition de contenu ont été simplifiés, éliminant les clics inutiles.

Pour sa part, le module d’Ibexa Personalization offre une grande variété de fonctionnalités qui permettent de générer des contenus spécifiques et des recommandations produits, mais également une segmentation automatisée qui permet de diffuser des contenus très ciblés ou de faire des recommandations de produits à des groupes spécifiques d’utilisateurs (personas) en fonction de vos intérêts, votre emplacement ou vos habitudes d’achat.

Enfin, la solution intègre un nouveau moteur de tarification qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Cette fonctionnalité permet une gestion des prix très flexible grâce à la création de différents groupes de clients auxquels des règles de tarification spécifiques et globales peuvent être appliquées. Le nouveau moteur de tarification prend en charge toutes les devises.

Bertrand Maugain, Co-DPG d’Ibexa a commenté « avec cette nouvelle version, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires plus de fonctionnalités de série, telles que la fonctionnalité d’un PIM, de sorte que s’attaquer à un projet de transformation numérique est de plus en plus simple, ajoutant de la valeur sous tous les angles, d’une plateforme véritablement tournée vers l’avenir ».