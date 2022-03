HPE débute son exercice 2022 dans le vert. Pour son premier trimestre fiscal clos fin janvier, son chiffre d’affaires s’affiche en hausse de 2% d’une année sur l’autre, à 7 milliards de dollars. Sur la même période l’an passé, les revenus étaient en recul de 3%. Si sa croissance globale est modeste, HPE se félicite d’un troisième trimestre consécutif où ses commandes progressent de 20%. Le bond est même 136% pour les commandes « as a service ». Même si l’offre continue d’être bridée par les contraintes d’approvisionnement, les revenus récurrents annualisés (ARR), un bon indicateur de l’adoption de GreenLake, progressent de 23% à 798 millions de dollars.

« Le trimestre a été caractérisé par une forte demande et rentabilité de la part des clients, ce qui démontre la force de notre stratégie différenciée de la périphérie vers le cloud et de l’innovation de notre portefeuille », a déclaré dans un communiqué Antonio Neri, président et chef de la direction de Hewlett Packard Enterprise. « Il ressort clairement des commentaires et de l’élan des clients dans l’ensemble de nos activités que nous sommes de mieux en mieux positionnés pour capitaliser sur les mégatendances grâce à notre plate-forme HPE GreenLake. »

Le détail des activités montre que la branche Intelligent Edge (gestion et traitement des données en périphérie) reste la plus dynamique avec une hausse de 11% à 901 millions de dollars. l’activité calcul haute performance & IA progresse de 4% à 790 millions de dollars. Les revenus des serveurs (compute) atteignent 3 milliards de dollars, en hausse de 1%. En revanche le stockage recule de 3% à 1,2 milliard de dollars et les services financiers de 2% à 842 millions de dollars.

HPE a généré un bénéfice net de 513 millions de dollars, soit 39 cents par action, qui a plus que doublé comparé aux 223 millions de dollars ou 17 cents par action enregistrés un an auparavant.

Fort d’un carnet de commandes bien rempli, HPE relève à nouveau ses prévisions, la cinquième fois en six trimestres. Le groupe s’attend désormais à un bénéfice par action dilué de 1,50 à 2,17 dollars pour l’exercice 2022 contre une précédente fourchette de 1,36 à 2,03 dollars.

Dans un entretien à CRN daté du 2 mars, Antonio Neri a évoqué la situation en Ukraine la qualifiant de désastre. Il a rappelé que HPE n’avait pas d’implantation directe dans le pays. Il a déclaré que les employés russes ne pouvaient plus être payés en raison de l’arrêt du système bancaire et que la décision avait été prise depuis 48 heures d’arrêter toutes les expéditions vers la Russie.