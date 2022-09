Avec des difficultés d’approvisionnement toujours fortes, le carnet de commandes enfle chez HPE. Difficile de l’honorer alors que l’arriéré est désormais plus de trois fois supérieur aux niveaux historiques. Il en ressort une croissance assez plate depuis le début de l’exercice fiscal. Le troisième trimestre ne fait pas exception à la règle même si les revenus dépassent légèrement les prévisions du trimestre dernier. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 7 Mds $, en hausse de 1 % et de 4 % corrigé des effets de change.

Les deux activités qui génèrent le plus de revenus sont les plus impactées : les serveurs (Compute) reculent de 3% à 3Mds $ et le stockage de 2% à 1,2 Md$. Les revenus des services financiers se tassent également de 3% à 817 M$. Mais la belle progression des activités calcul haute performance & IA (+12% à 830M $) et de l’intelligent Edge (+8% à 941M $) permet de maintenir le navire bien à flot.

Les marges brutes (34,5% en Gaap et 34,7% en non Gaap) sont restées stables d’une année sur l’autre. Mais HPE a réussi à faire progresser son bénéfice net de 4,3% à 409 M$. Le bénéfice dilué par action (Gaap) s’affiche en hausse de 7% à 0,31$.

Une fois encore la meilleure performance vient de la plateforme « As a service » GreenLake. En témoigne la hausse des revenus récurrents annualisée (ARR) qui progressent d’une année sur l’autre de 22% (+28% à taux de change constant) pour atteindre 858 M$ . « Cela démontre la forte adhésion de nos clients à la plateforme GreenLake », s’est réjouit le PDG Antonio Neri. « Les clients continuent de donner la priorité aux investissements informatiques et trouvent dans notre plateforme edge-to-cloud un portefeuille particulièrement pertinent dans l’environnement macroéconomique complexe d’aujourd’hui. »

C’est le cinquième trimestre consécutif ou la croissance de l’ARR dépasse les 20%. HPE se dit confiant dans sa prévision de maintenir un taux de croissance annuel composé de 35 à 45% pour la période couvrant les exercices 2021 à 2024. Au troisième trimestre les commandes « As a service » ont progressé de 39% et même de 55% chez les partenaires. HPE a indiqué par ailleurs que GreenLake avait désormais plus d’un exaoctet de données sous gestion pour plus de 2 millions d’appareils.

Dans une interview accordée à nos confrères de CRN, Antonio Neri a évoqué la concurrence avec Dell. Il s’est déclaré « très sceptique » sur l’annonce qu’Apex ait franchi la barre du milliard de dollar d’ARR et sur la manière de comptabiliser ce résultat.

HPE s’attend à boucler son exercice 2022 conformément à ses prévisions. L’entreprise réitère son objectif d’une hausse de 3 à 4 % du chiffre à taux de change constant. Elle resserre légèrement sa fourchette pour le bénéfice net dilué par action non GAAP de 1,96 à 2,04 $ alors que la borne haute était de 2,10 $ initialement.