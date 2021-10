HPE clôture son année fiscale 2021 et s’attend à six mois supplémentaires de ruptures de la chaîne d’approvisionnement.

« Avec la pénurie de composants et l’augmentation des coûts logistiques, nous pensons qu’il faudra attendre le second semestre de l’année prochaine pour que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement commencent à s’atténuer », a déclaré le directeur financier Tarek Robbiati lors de la réunion d’annonce des résultats mardi. L’entreprise prévoit de terminer l’année fiscale avec des carnets de commandes encore plus élevés qu’au début du quatrième trimestre.

Pour l’exercice 2022, HPE prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 3 à 4% et une croissance du bénéfice d’exploitation non GAAP d’environ 10 à 15% en glissement annuel. Elle anticipe un bénéfice net dilué par action non GAAP de 1,96 à 2,10 dollars.

La société indique que sa stratégie edge-to-cloud a porté ses fruits et permet une croissance des revenus récurrente avec des marges plus élevées. Elle s’attend à ce que la croissance de ses revenus récurrents annuels as-a-service s’accélère pour s’élever de 35 à 45% d’ici 2024. Elle mise également sur le calcul haute performance et l’intelligence artificielle.