En aurait-il assez du secteur IT ? Ancien directeur marketing de Pepsi Cola, Ron Coughlin avait rejoint HP en 2007. Il occupait depuis lors les fonctions de président de l’activité Personnal Systems du constructeur. Il vient de quitter ce dernier pour diriger Petco, un distributeur d’aliments pour animaux domestiques.

Il a été aussitôt remplacé par Alex Cho jusqu’à présent vice-président et directeur général de l’activité commerciale du PC Business Group. Poste qu’il occupait avec succès depuis 2014 rapporte CRN. Entré chez HP en 1995, Alex Cho a occupé des fonctions de management au sein des activités PC, impression et services. « Alex Cho est parfaitement qualifié pour diriger les systèmes personnels au cours de leur prochaine phase de réinvention », explique dans un communiqué le CEO d’HP, Dion Weisler. « Il apporte dans ses nouvelles fonctions une solide expérience dans les matières commerciale, produits et services ainsi qu’une longue suite de succès. Il continuera à se concentrer sur la création d’expériences client étonnantes. »

Rappelons qu’HP vient d’enregistrer un cinquième trimestre de croissance consécutif à deux chiffres.

La nomination du nouveau président de l’activité Personnal Systems est appréciée par les partenaires américains constatent nos confrères de CRN. « Il apparaît qu’Alex Cho est un très bon choix. Il est présent dans la société depuis 23 ans et il semble qu’il a joué un rôle important dans les succès récents. Cela me semble un bon apport pour appuyer à fond sur la pédale afin que les choses évoluent dans la bonne direction », affirme un partenaire de Boston. « Coughlin était le « visage » de l’activité PC mais il a aussi bâti une grande équipe pour l’accompagner », explique un autre revendeur « Ils ont une belle gamme de produits et ils ont une mission claire. Je ne crois pas que ces fondamentaux vont changer . »