VMware a nommé Hervé Renault au poste de directeur senior de l’offre VCPP (VMware Cloud Provider Program) pour la zone EMEA au sein d’une nouvelle division Cloud de la société. « Il jouera un rôle crucial dans le développement de la stratégie multi-cloud dans la région : superviser les relations avec les partenaires cloud de VMware tout en maintenant le meilleur niveau de service pour les utilisateurs finaux », précise un communiqué.

Expert de l’écosystème partenaire chez VMware depuis 8 ans, Hervé Renault a occupé précédemment le poste de directeur senior, Channel, Alliances & Commercial en Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. A ce titre, il a renforcé la collaboration avec les fournisseurs de cloud. « Hervé a fortement contribué à développer l’écosystème de VMware au cours des dernières années. Nous sommes heureux de lui confier aujourd’hui la direction d’une offre clé au sein de notre nouvelle organisation visant à amplifier notre activité cloud en partenariat avec plus de 2.500 fournisseurs cloud en Europe et à créer une plus forte cohésion de notre offre multicloud », déclare dans le communiqué Louise Oström, VP Cloud pour la région EMEA.

Avant de rejoindre VMware, Hervé Renault a travaillé pendant près de 26 ans à des postes de management senior pour des éditeurs de logiciels tels Symantec, Business Objects et SAP. Il est diplômé de l’EISTI.