L’intégrateur réseau alto séquanais annonce l’arrivée d’Hervé Berrebi à sa direction en tant que directeur général adjoint. Sous la férule de Xavier Bruns, qui a succédé à Henri Abenezra à laa présidence en fin d’année dernière, il est chargé d’accélérer la croissance de l’entreprise. « Hervé va accompagner le développement commercial d’Elit Technologies en s’appuyant sur son expérience de la distribution, son réseau et ses méthodes », expose Xavier Bruns.

De fait, Hervé Berrebi a une longue expérience de la distribution. Il a débuté chez Tech Data en 1991 comme gestionnaire de comptes puis manager. À partir de 2000, il est passé chez HP, puis Fujitsu Siemens, Gateway, Dell, Lenovo et enfin, en février 2020, Port Europe à des différentes fonctions de directeur des ventes channel.

Xavier Bruns souhaite notamment qu’Hervé aide Elit Technologies à se renforcer en régions, à travers la création de nouvelles agences. Basée à Courbevoie et présente à Lyon, où elle a ouvert une agence il y a deux ans, l’entreprise ambitionne de se doter d’une couverture nationale.

Pour aller à la conquête des régions, Hervé Berreby pourra notamment s’appuyer sur l’offre SOC que l’entreprise a lancée l’été dernier en complément de son offre historique de services managés autour des infrastructures réseaux et sécurité qu’elle déploie.

Partenaire proche de Cisco, Palo Alto et Check Point, l’intégrateur s’est rapproché plus récemment du spécialiste du SASE Cato Networks. Il emploie 50 salariés et vise 12 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice qui s’achèvera le 30 juin prochain (+20%).