Comment une entreprise réputée comme Boeing a commis des erreurs logicielles apparemment fondamentales qui ont conduit à deux accidents mortels, s’interroge Bloomberg. Le site d’information donne une réponse plausible à ces catastrophes qui clouent désormais au sol le 737 Max. Plusieurs ingénieurs qui travaillent depuis longtemps chez l’avionneur ont en effet expliqué que le logiciel du Max a été développé à une époque où Boeing licenciait des ingénieurs expérimentés et faisait pression sur les fournisseurs pour réduire les coûts. Or certains des sous-traitants ont semble-t-il fait appel à des travailleurs temporaires dépourvus de connaissances approfondies en aérospatiale et gagnant à peine 9 dollars de l’heure pour développer et tester des logiciels. A Seattle, au siège de la société, des employés fraîchement diplômés de l’université travaillant pour le compte d’HCL occupaient plusieurs rangées de bureaux, a déclaré à nos confrères Mark Rabin, un ancien ingénieur en logiciel de Boeing ayant travaillé pour un groupe d’essais en vol chargé de tester le 727 Max. Celui-ci a expliqué que le code n’était pas correctement écrit et nécessitait de nombreux allers-retours. D’autres salariés, travaillant pour Cyient – une autre société indienne – étaient quant à eux chargés de développer les logiciels des équipements de test en vol.

L’avionneur explique quant à lui qu’il ne s’appuyait pas sur les ingénieurs d’HCL et de Cyient pour le Maneuvering Characteristics Augmentation System lié au crash de Lion Air en octobre et à celui de la compagnie Ethiopian Airlines en mars. « Boeing a plusieurs décennies d’expérience dans le travail avec des fournisseurs / partenaires du monde entier », a déclaré un porte-parole de la société. « Notre objectif principal est de toujours veiller à ce que nos produits et services soient sûrs, de la plus haute qualité et conformes à toutes les réglementations applicables. »

Cependant, les ingénieurs qui ont travaillé sur le Max se sont plaints de la pression exercée par les responsables de l’entreprise pour limiter les changements susceptibles d’introduire des délais et des coûts supplémentaires. Quant à Mark Rabin, il se souvient d’un responsable qui avait déclaré lors d’une réunion plénière que Boeing n’avait pas besoin d’ingénieurs expérimentés car ses produits étaient matures. Charles LoveJoy, un ancien ingénieur en instrumentation d’essais en vol qui examinait tous les matins les schémas réalisés la nuit en Inde a de son côté évoqué la médiocrité du travail réalisé par les travailleurs indiens. « Ils répondaient aux exigences en tant que telles, mais vous pourriez le faire mieux. »

Plusieurs enquêtes – y compris une enquête criminelle du ministère de la Justice – tentent de comprendre comment et quand des décisions critiques ont été prises concernant le logiciel de Max.