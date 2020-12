Google va acquérir le spécialiste de la sauvegarde et de la récupération des données après sinistre Actifio. La nouvelle a été discrètement annoncée sur le blog de Google Cloud par Brad Calder, vice-président de l’ingénierie de la plateforme. Celui-ci ne communique pas les conditions financières de l’opération. Selon CRN, Actifio a levé depuis sa création en 2009 plus de 350 millions de dollars en fonds de capital-risque auprès d’investisseurs tels qu’Andreessen Horowitz et Tiger Global Management. Sa valorisation est estimée à un milliard de dollars.

Actifio a développé une plateforme logicielle de sauvegarde des copies virtuelles de données dans leur format natif, qui permet de gérer ces copies tout au long de leur cycle de vie et de les utiliser pour des activités telles que le développement et les tests, chaque copie évoluant en fonction des changements apportés aux données d’origine. Actifio prend en charge les bases de données SAP Hana, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL et MySQL, ainsi que les machines virtuelles VMware, Hyper-V, des serveurs physiques et Google Compute Engine.

« Cette acquisition planifiée démontre l’engagement de Google Cloud à aider les entreprises à protéger les charges de travail sur site et dans le cloud », explique Brad Calder. « Alors que les organisations de tous les secteurs affinent leurs stratégies de préparation aux catastrophes et la résilience de leur infrastructure, les solutions de continuité d’activité d’Actifio aideront les clients de Google Cloud à éviter les pertes de données et les temps d’arrêt dus à des menaces externes, des pannes de réseau, des erreurs humaines et d’autres perturbations. »

Brad Calder précise que Google « s’engage à prendre en charge notre technologie de sauvegarde et de reprise après sinistre et notre écosystème de partenaires de distribution, en offrant aux clients une variété d’options afin qu’ils puissent choisir la solution qui correspond le mieux à leurs besoins. »