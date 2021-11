Une mise à jour de Google Cloud a subi une brève panne hier, mettant hors service et perturbant le fonctionnement de plusieurs sites Web qui reposent sur ses systèmes de GCP (Google Cloud Platform), parmi lesquels Snapchat, Spotify, Etsy, Pokemon Go et Discord. L’erreur d’équilibrage de charge a perturbé temporairement les services App Engine, Cloud Functions, Apigee et Cloud Run de Google Cloud.

La panne a été reconnue par Google à 18h10 UTC, 35 minutes après le début des problèmes sur les sites Web. Un correctif a été déployé rapidement pour mettre fin aux erreurs 404 « page non trouvée ». Cependant, les modifications apportées aux répartiteurs de charge externes n’ont pas pris effet avant plusieurs heures, selon les utilisateurs de Downdetector.com.

A présent, la panne informatique est résolue, assure Google dans un post.