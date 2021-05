L’usage croissant du numérique dans nos vies professionnelles est une donnée clé qui nous amène à utiliser toujours plus de biens et services technologiques pour mener à bien nos opérations courantes. Dans ce contexte, le taux d’équipement (hardware et software) ne cesse de croître pour représenter l’un des principaux postes de dépenses en entreprise. Une autre tendance se dessine en parallèle : la volonté des professionnels et plus globalement des citoyens d’avoir un impact positif en matière d’écologie. Dès lors, on comprend parfaitement que le sujet de la flotte iT en entreprise devienne primordiale et que sa gestion doive évoluer pour concilier deux impératifs : l’utilisation d’équipements technologiques performants et l’optimisation de son empreinte écologique.

Commencer par repenser les contours de sa flotte iT

Sur ce point, il est d’abord primordial de cartographier son organisation afin de s’appuyer sur une flotte dimensionnée à ses besoins et objectifs opérationnels. Une fois ce travail d’analyse réalisé, il convient de se poser la question de savoir comment s’équiper et avec quoi. Il est alors nécessaire de ne pas limiter sa réflexion à la simple notion d’ « acquisition » ou de fourniture. En effet, c’est en considérant d’autres éléments, comme l’entretien et l’évolution de son parc dans le temps, qu’il sera possible non seulement d’avoir une vue globale sur son projet mais également de bâtir une gouvernance pertinente et efficace de sa flotte iT. Ceci passe par les ordinateurs, les périphériques ou les serveurs mais aussi tous les services qui y sont associés.

L’avantage concurrentiel d’un numérique responsable et durable

Doit-on forcément choisir par défaut du matériel neuf ? Les biens numériques deviennent-ils nécessairement obsolètes ? Puis-je avoir des configurations sur-mesure et les services informatiques sont-ils compatibles avec le matériel reconditionné ? Ces interrogations sont bien sûr légitimes. Leur fondement tend toutefois à se résorber progressivement alors que la filière durable voit sa chaîne de valeur se structurer pour équiper chaque année plusieurs millions d’entreprises à travers le monde.

Accompagner les entreprises dans leur projet informatique, de A à Z

Pour permettre aux professionnels de faire évoluer le mode de consommation des entreprises en matière d’iT, les acteurs de la filière de l’informatique reconditionné ont une vraie responsabilité. Proposer une approche concrète et pragmatique pour la gestion d’une flotte non-conventionnelle est une priorité. Ce faisant, les entreprises pourront accéder à des produits et services iT sur-mesure qui leur permettront d’optimiser leurs usages et de rester opérationnels en toutes circonstances.

Sensibilisation, outils cross-fonctionnels, ressources et services intégrés sont autant de points clés à prendre en considération pour allonger la durée de vie des équipements informatiques dans les meilleures conditions et ainsi limiter la pollution numérique.

Par Alexis VALERO, Co-fondateur de rzilient