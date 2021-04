Après une année 2020 en berne qui a vu le marché se contracter de 2,2%, les dépenses informatiques vont repartir à la hausse et engranger 4,1 billions de dollars (4.100 milliards de dollars), soit une progression de 8,4% comparé à 2020, croit savoir Gartner.

« L’informatique ne prend plus uniquement en charge les opérations de l’entreprise comme elle le faisait traditionnellement, mais participe pleinement à la fourniture de valeur commerciale », explique dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner. « L’année dernière, les dépenses IT ont été réalisées en quelques semaines pour permettre la mise en place du travail à distance. Au fur et à mesure de la progression du travail hybride, les DSI se concentreront sur les dépenses qui permettent l’innovation et pas uniquement sur le maintien de l’activité », ajoute l’analyste.

Tous les segments de dépenses informatiques devraient connaître une croissance positive jusqu’en 2022 (tableau). La croissance la plus forte proviendra des terminaux (14%) et des logiciels d’entreprise (10,8%), les organisations se concentrant sur la fourniture d’un environnement plus confortable, innovant et productif pour leurs salariés. Les datacenters, les services informatiques et les services de communications enregistreront des croissances respectives de 7,7%, 9,0% et 4,6%.

La reprise variera toutefois considérablement selon les pays, les secteurs d’activité et les segments informatiques, ce qui entraînera une reprise économique en forme de K. D’un point de vue sectoriel, les dépenses bancaires, des valeurs mobilières et des assurances ressembleront étroitement à ce qu’elles étaient avant la pandémie, tandis que le commerce de détail et les transports ne retrouveront pas le même niveau avant 2023.

Sur un plan régional, l’Amérique latine devrait se redresser en 2024, tandis que la Grande Chine a déjà dépassé les niveaux de dépenses IT de 2019. L’Amérique du Nord et l’Europe occidentale devraient quant à elles se redresser à la fin de cette année.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2020 Spending 2020

Growth (%) 2021 Spending 2021

Growth (%) 2022 Spending 2022

Growth (%) Data Center Systems 219,940 2.3 236,806 7.7 247,513 4.5 Enterprise Software 466,647 -2.1 516,872 10.8 571,725 10.6 Devices 663,223 -6.9 755,798 14.0 778,949 3.1 IT Services 1,021,187 -1.8 1,112,626 9.0 1,193,461 7.3 Communications Services 1,386,471 -0.7 1,450,444 4.6 1,504,743 3.7 Overall IT 3,757,468 -2.2 4,072,547 8.4 4,296,391 5.5

Source: Gartner (April 2021)