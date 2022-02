La plateforme ChannelHub spécialisée dans la mise en relation des marques high tech avec les acteurs de la distribution annonce le lancement d’un nouveau rendez-vous d’affaires baptisé Channel Summit EMEA. La première édition se tiendra du du 9 au 11 mars 2022 à l’hôtel Fairmont de Monaco. Elle mettra en présence les représentants de 300 grossistes, enseignes de grande distribution et revendeurs B2B venus de toute l’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique avec une centaine de marques exposantes.

L’événement est construit autour de rencontres seul-à-seul entre exposants et visiteurs, de sessions de réseautage d’affaires et d’ateliers. Il sera précédé d’un événement en ligne qui proposera des conférences (keynotes) ainsi que des présentations produits sur le modèle des événements digitaux « Pitch your Product » que la plateforme organise depuis fin 2020. « Le show Pitch-your-Product est une excellente plate-forme pour nos exposants, qui peuvent ainsi présenter leur marque et nouveautés produits de manière difficile à reproduire en scène. Il permet également aux participants de présenter les grandes lignes de leur discours, afin de consacrer plus de temps aux réunions et au networking », expose Farouk Hemraj, cofondateur de ChannelHub et organisateur de l’événement.

Ce dernier était l’un des fondateurs de la société Distree Events, à l’origine de Distree EMEA, un salon proche du concept de celui de Channel Summit EMEA. Vendu en 2013 à Infopro Digital, Distree EMEA n’a plus été organisé depuis deux ans.