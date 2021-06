L’entrepreneuse Wendie Zahibo propose un rendez-vous mensuel en ligne qui met en lumière des femmes noires francophones travaillant dans le numérique. Son objectif est de montrer l’exemple pour donner confiance et encourager celles qui hésiteraient à embrasser les métiers de la tech.

La 10ème édition de Fanmtech a lieu ce samedi 26 juin après-midi. Le webinaire accueille l’entrepreneuse Florence Dorsile, consultante en transformation digitale. La thématique abordée sera l’automatisation : définition, bénéfices, comment repenser et réorganiser ses infrastructures, etc.

« C’est un rendez-vous autour d’une thématique précise, avec une invitée et l’objectif de démocratiser certaines notions technologiques », explique Wendie Zahibo à notre consoeur de 01net.

Pour exemples, lors de précédentes éditions, la cheffe de projets Emmanuelle Ozier a abordé la gestion de la relation client (CRM), l’entrepreneuse freelance Gaëlle Charles-Belamour s’est exprimée sur le thème du No Code, et Juliana Bod, tech lead IAM (gestion des identités et des accès aux systèmes d’information), sur la cybersécurité.

Depuis ses débuts en septembre 2020, le webinaire réunit une centaine de personnes chaque mois.

Pour s’inscrire à la dernière session de la saison, ce samedi, c’est ici.