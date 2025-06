Enreach for Service Providers, l’un des leaders européens des solutions de smart contact, présente Enreach UP 2.0, la nouvelle version de sa plateforme UCaaS convergente.

Cette évolution majeure place l’interaction client, la productivité et l’expérience utilisateur au cœur de la stratégie, en offrant aux fournisseurs de services une solution souveraine, pérenne et à forte valeur ajoutée.

Conçue avec une approche mobile-first, multi-tier et multi-tenant, Enreach UP permet aux opérateurs fixes et mobiles, MVNOs, MVNEs, MSPs et intégrateurs de créer des services personnalisables commercialisables sous leur propre marque. De plus, l’architecture d’Enreach UP favorise l’évolutivité et l’automatisation des processus, facilitant ainsi le déploiement de nouvelles fonctionnalités et l’intégration d’applications tierces en mode “écosystème”.

Enreach UP 2.0 : une version enrichie et optimisée autour de trois leviers stratégiques pour renforcer la proposition de valeur des opérateurs

Des interactions client enrichies

Enreach UP 2.0 supporte désormais le canal WhatsApp avec une gestion intelligente des files d’attente ACD. La plateforme permet désormais aux entreprises d’interagir avec leurs les clients via WhatsApp, canal de plus en plus utilisé par les entreprises par exemple pour le service client, permettant ainsi une communication fluide et personnalisée améliorant ainsi l’engagement, la satisfaction des clients et leur fidélisation, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation et aux réponses en temps réel.

De nouvelles intégrations cloud sur étagère avec les principaux CRM et applications verticales du marché sont également disponibles, permettant à Enreach UP de se connecter avec plus de 200 solutions tierces. Ces intégrations CRM facilitent, entre autres, l’identification automatique des appelants et l’affichage de fiches personnalisées, pour un gain de temps et une efficacité accrue.

Une productivité accrue grâce à l’ouverture et à l’automatisation

Grâce à son nouveau portail développeur d’API (provisioning, CTI…), Enreach UP 2.0 facilite la création de services personnalisés et l’intégration dans des environnements tiers, permettant ainsi aux opérateurs de créer de la valeur et de se différencier.

La synchronisation directe avec Microsoft Teams et Azure AD renforce l’agilité des équipes et améliore la gestion des présences.

Il est également possible de synchroniser son état de présence simplement avec Microsoft Teams et d’y accéder directement depuis l’application UpDesktopClient.

Le nouveau module myCallAnalytics offre une interface enrichie avec des statistiques détaillées et du reporting quasi temps réel pour une meilleure maîtrise de l’usage des communications.

Une expérience utilisateur optimisée et intuitive

Le portail d’administration myTelephony a été repensé pour offrir une expérience utilisateur simplifiée et intuitive, aussi bien pour les opérateurs que pour les revendeurs et leurs clients finaux. Les workflows sont plus intuitifs, les recherches plus efficaces et l’interface plus ergonomique et configurable, avec un accès rapide aux fonctionnalités clés.

Le nouvel ACD Wallboard offre une visualisation en temps réel des indicateurs clés de performance (KPI) et des statistiques d’activité des agents, permettant ainsi aux superviseurs un pilotage plus précis et une réactivité accrue. Cette interface dynamique facilite le suivi opérationnel, l’optimisation des ressources et l’amélioration continue de la qualité de service.

La fonctionnalité de Text-to-Speech intelligent a été améliorée, permettant ainsi de générer automatiquement des messages vocaux professionnels, parfaitement adaptés aux standards de la téléphonie d’entreprise, sans recours à des enregistrements manuels ou en studio.

Outman Haytoumi, Directeur Produits chez Enreach for Service Providers, commente : « Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité de la nouvelle version de notre plateforme Enreach UP qui est le fruit d’un travail de fond mené avec nos équipes de R&D basées en France. Offrant de nombreuses innovations à destination à la fois des MSP (nouveau portail d’administration avec TTS, portail d’APIs…) et des clients finaux (intégration WhatsApp, synchronisation Teams, support de +200 CRM, …), Enreach UP 2.0 se positionne comme l’une des plateformes les plus complètes du marché et permet d’accéder à des bénéfices opérationnels concrets au service d’une interaction client fluide et performante. »