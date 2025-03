Enreach for Service Providers, l’un des principaux leaders européens des solutions de smart contact (UCaaS et interactions clients) et pionnier de l’approche mobile-first, annonce la disponibilité immédiate de la nouvelle version de son assistant mobile intelligent MOBiiS 2.0.

Une application reposant sur les règles de l’art et au service d’une collaboration fluide en toutes circonstances

L’application MOBiiS propulsée par Enreach UP permet aux collaborateurs d’améliorer la communication et de renforcer la productivité. Elle facile tous les types d’interactions professionnelles – fixes, mobiles ou convergentes – et est disponible sur Android et iOS. En mode convergent, elle vient enrichir et compléter les capacités B2B du smartphone en complément de la convergence cœur de réseau qu’offre la plateforme Enreach UP. L’application peut également être fournie en marque blanche, permettant aux fournisseurs de services de la commercialiser sous leur propre marque.

MOBiiS 2.0 interagit pleinement avec les dispositifs Bluetooth embarqués et les casques, y compris le contrôle des appels via les boutons par exemple répondre, mettre en sourdine et rétablir le son. L’application permet également d’ajouter différents widgets sur l’écran d’accueil, tels que des widgets de présence, de changement de CLI, de connexion et de déconnexion des groupes ACD, en ligne avec la tendance à la personnalisation des usages.

Une version 2.0 intégrant toujours plus de fonctionnalités au service de l’expérience utilisateur et d’une amélioration de la productivité et du confort de travail

MOBiiS 2.0, disponible avec Enreach UP 10.2.40 GA, EUP1.5 GA et EUP2.0, s’enrichit de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui sont issues d’un travail de R&D de fond mené par les équipes techniques d’Enreach For Service Providers. Parmi ces dernières citons par exemple l’accès à une page d’accueil moderne et personnalisable, l’accès à un softphone amélioré avec statistiques sur la qualité des appels VoIP, le support multi-SIM ou eSIM, la prise en compte des contacts convergents, l’accès à une messagerie vocale visuelle avec notes et transcriptions IA, la gestion de la présence et de l’activité unifiées en temps réel ou encore l’identification intelligente de l’appelant.

Jean-Francois Catz, Directeur de l’innovation chez Enreach for Service Providers « Au cœur de notre approche Mobile First, MOBiiS 2.0 est une solution innovante qui permet à ses utilisateurs d’entrer de plain-pied dans le monde de la communication et des interactions de nouvelle génération. Proposant une ergonomie unique, elle contribue à positionner les notions de simplicité, de confort de travail et de productivité comme une réalité concrète à portée des collaborateurs. Il est alors possible de communiquer et d’échanger en toutes circonstances en s’appuyant sur des fonctionnalités à très forte valeur ajoutée. »