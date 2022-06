Enreach, leader Européen des solutions de Contact Convergent (UCaaS, CCaaS, Fixe, Mobile, Productivité), servant les opérateurs et intégrateurs Français depuis plus de 20 ans, complète son réseau de distribution en accueillant DSI parmi ses partenaires. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour Enreach France qui souhaite diffuser largement sa nouvelle solution Cloud en marque blanche Enreach Contact auprès des revendeurs et des intégrateurs ciblant les PMEs et les ETIs françaises.

Présent sur le marché de la téléphonie depuis plus de 20 ans, Distribution Service International est une entreprise engagée qui anime un réseau de plus de 3 000 partenaires revendeurs à l’échelle nationale. Bénéficiant d’un très solide positionnement en région Ile de France, DSI intervient dans le domaine de la téléphonie, de l’informatique et de la bureautique, au travers d’une équipe réactive et disponible.

Fort de cet accord, DSI va offrir à ses partenaires la possibilité d’accéder au marché en très forte croissance de la Communication Unifiée grâce à la solution Enreach Contact. En effet, très simplement, ces derniers pourront proposer à leurs clients une solution de communication d’entreprise de nouvelle génération, flexible et hébergée dans le cloud. Sans contrainte et rapidement, les partenaires de DSI pourront donc mettre en œuvre chez leurs clients des solutions à forte valeur ajoutée qui répondent aux nouveaux usages en matière de collaboration et de relation client (softphone, mobilité, visioconférence, chat, ACD, PO/PC, intégration CRM…).

Dans le cadre de ce partenariat, Enreach travaillera en continu avec les équipes de DSI pour leur présenter les nouvelles innovations de la solution et les aider dans leurs démarches d’accompagnement opérationnel, commercial et marketing de leurs partenaires. Fort de ces éléments, DSI se donne pour objectif de formaliser plusieurs dizaines d’accords sur les 12 prochains mois dont les premiers ont déjà été conclus.

Bertrand Pourcelot, Directeur Général, Enreach France : « Nous nous réjouissons d’élargir notre réseau de distribution français et de pouvoir travailler en proximité avec les équipes de DSI qui bénéficient d’un réel savoir-faire sur le marché. La réactivité et la compétence de leurs équipes ainsi que leur solide implantation en régions, notamment en Ile de France, sont des éléments clés pour nous permettre de diffuser largement notre offre ».

Lyes Fertane, Président DSI France : « En devenant partenaire d’Enreach, DSI va donc renforcer son avantage concurrentiel en permettant à son écosystème de revendeurs de proposer à leurs clients une offre de communication innovante et accessible. Le choix d’Enreach a semblé évident pour DSI d’une part grâce à la notoriété et la pertinence de l’offre, d‘autre part par la qualité d’accompagnement commerciale et technique qui nous est proposé. Notre offre de téléphonie est maintenant complète et nous sommes confiants quant à la fiabilité de notre offre sur le long terme ».