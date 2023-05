Enjoy Your Business, éditeur français d’unesolution Saas de nouvelle génération pour structurer, piloter et communiquer sur la mise en place de plans stratégiques en entreprise, fait évoluer sa politique commerciale et se tourne vers les cabinets de conseil pour démultiplier l’usage de sa solution.

Concrètement, Enjoy your Business rend une vue claire aux dirigeants et CODIR plutôt que des feuilles de tableur illisibles. Basée sur les méthodes de management actuelles, sa solution saas aide les managers à mieux animer leurs équipes projet. Enfin, la stratégie et les objectifs étant structurés et clairs, les collaborateurs sont encore plus impliqués, car comprennent mieux le sens et la vision de leur entreprise.

Dans ce contexte, la solution Enjoy Your Business se positionne comme un outil précieux pour les cabinets de conseils qui souhaitent outiller leur démarche pour accompagner leurs clients dans leur plan stratégique. Enjoy Your Business souhaite ainsi construire un réseau de vente indirecte en s’entourant d’un réseau de partenaires dynamiques. Complémentaire à son approche de vente directe, le réseau de cabinets de conseil permettra donc de diffuser à large échelle l’offre de l’éditeur.

Pour mener à bien cette politique indirecte, l’équipe Enjoy Your Business accompagnera son réseau de partenaires en lui proposant de nombreuses ressources qui lui permettront de parfaitement utiliser et de diffuser sa solution auprès des clients.

Emmanuel DERRIEN, Fondateur et Président de Enjoy Your Business « Le pilotage des plans stratégiques en entreprise est souvent un sujet complexe à mener, faute de solutions digitales centralisées pour bien exécuter et suivre l’avancement des projets. Les cabinets de conseil sont conscients de cette problématique et souhaitent utiliser des solutions qui leur permettront d’accroitre la valeur de leurs différentes interventions. Véritables ambassadeurs et sponsors de notre offre, les cabinets de conseil occupent une place centrale dans notre stratégie de croissance et représentent des partenaires stratégiques. »

En 2023, Enjoy Your Business ambitionne de constituer un réseau de 50 partenaires cabinets de conseil répartis sur toute la France.