Agrégateur de services de paiement proposant plus de 250 moyens de paiement internationaux à ses clients PSP, Acquéreurs, Marketplaces et grands e-commerçants, Limonetik est très fière d’annoncer son succès aux GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS® – 2020.

Vainqueur dans la catégorie Payment Solution Awards, l’acteur des Fintechs a remporté le prix du Best Payment Solution Provider France 2020.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle reconnaissance qui couronne les efforts de nos équipes produit, technique et R&D » commente Christophe Bourbier PDG de Limonetik. « Ce prix vient conforter notre stratégie et notre positionnement original qui nous permettent de mettre à disposition de nos grands clients et partenaires nos savoir-faire et notre expertise comme nous le faisons pour Ingenico, Computop, ACI, Mirakl, Webhelp, Conrad, ManoMano, Veepee, Deliveroo, … ».

Depuis leur création en 2011, les Global Banking & Finance Awards® reflètent chaque année l’innovation, la réussite, la stratégie, les changements progressifs et inspirants qui s’opèrent au sein de la communauté financière mondiale. Les prix récompensent des entreprises de toutes tailles qui se distinguent dans des domaines particuliers d’excellence. Les catégories couvrent de nombreux domaines de compétences. Le jury, composé d’experts, d’analystes, de journalistes et de l’éditeur, évalue toutes les candidatures reçues pour chaque catégorie de prix et sélectionne le gagnant.