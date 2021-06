Les grands cabinets conseil anglo-saxons poursuivent leur politique d’acquisition dans les secteurs du cloud et de la cybersécurité. Après Accenture qui a annoncé coup sur coup les acquisitions des Français Openminded et Linkbynet, c’est au tour de Deloitte de révéler un nouvel achat dans ce secteur. Le géant anglo-américain de l’audit et de la fiscalité a en effet fréalisé l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de CloudQuest, un fournisseur de solution de gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM) basé à Cupertino. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Il s’agit de la deuxième cyber acquisition de Deloitte en 2021 après celle du fournisseur de services et de solutions de chasse aux cybermenaces (threat hunting) Root9B en janvier.

La nouvelle opération étend le portefeuille de services et de solutions d’orchestration, d’automatisation et de réponse (SOAR) de sécurité dans le cloud de Deloitte. L’ajout des capacités de sécurité cloud natives de CloudQuest aux offres de cybersécurité cloud existantes de la société permettra de gérer de manière plus transparente les workflows de sécurité, réduire les risques et améliorer la sécurité des données indique Deloitte dans un communiqué.

« Nous voyons des opportunités incroyables dans les nouvelles approches qui aident les organisations à se transformer et à fonctionner en toute sécurité tout en réalisant un avantage concurrentiel, et nous investissons continuellement pour apporter les solutions les plus innovantes à nos clients », affirme dans le document Deborah Golden , Deloitte Risk & Financial Advisory Cyber ​​and Strategic Risk, Deloitte & Touche. « Notre acquisition de CloudQuest représente notre engagement profond à nous transformer aux côtés de nos clients, à rivaliser énergiquement sur le marché et à développer de manière agressive des approches technologiques qui positionnent Deloitte cyber comme un facilitateur commercial incontestable. »

« Rejoindre Deloitte nous permettra d’étendre nos capacités, d’aider les organisations à se protéger contre la prochaine génération de menaces de sécurité, de promouvoir l’innovation et l’agilité continues et de favoriser une sécurité cloud plus efficace. Ce nouveau chapitre est celui que mes co-fondateurs Ramesh Menon, Nishan Sathyanarayan et moi-même avons toujours espéré atteindre, alors que nous travaillions pour aider les utilisateurs du cloud à accélérer leurs efforts en matière de cybersécurité », indique de son côté Vijay Sarathy, cofondateur et CEO de CloudQuest.