Electronic IDentification (eID), éditeur de solutions d’identification à distance et expert de la confiance numérique, présent sur 30 pays, renforce ses opérations commerciales en France comme marché stratégique et confie la Direction à Cyril DRIANNE. Dans le cadre de sa mission, Cyril DRIANNE sera chargé de développerun des principaux marchés stratégiques d’eID, en mettant en œuvre la stratégie commerciale de l’éditeur à l’échelle nationale. Dans ce contexte, au-delà d’une approche directe, il devra déplier des partenariats avec d’autres acteurs complémentaires afin de déployer des solutions de confiance répondant à de nombreux cas d’usage. Pour mener à bien sa mission, Cyril DRIANNE pourra s’appuyer sur les solides fondamentaux d’Electronic IDentification : des solutions qualifiées et reconnues par les plus grands analystes sur trois continents et plus de 180 références actives auprès de grands comptes mondiaux.

Expert reconnu depuis plus de vingt ans pour ses capacités à commercialiser à l’international des services et produits à forte valeur ajoutée dans le domaine de la technologie, Cyril a dirigé le lancement d’eID au Mexique et a occupé de nombreux postes de management dans des structures comme OpenCloud Fatory, Realsec, Secuware, Varicity ou encore Logix Iberia.