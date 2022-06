EBP informatique fait une incursion dans le domaine du logiciel de gestion pour l’éducation en rachetant l’entreprise Education Management Services (EMS), éditeur du logiciel « École Futée ». Une acquisition qui entre dans le cadre de sa stratégie de croissance dans les marchés verticaux à forte valeur ajoutée.

EMS est une toute jeune entreprise créée en 2020 par Grégoire Leclercq et Jean-Baptiste Haentjens et qui propose une solution une plateforme en ligne administrative, pédagogique et comptable, déjà utilisée dans 150 établissements scolaires.

Au sein d’EBP, les deux fondateurs continueront de piloter cette nouvelle activité avec une équipe qui se renforcera à 12 personnes avec l’arrivée de chargés d’affaires pour assurer la promotion commerciale de l’offre.

« Ecole Futée s’adosse sur la force d’un grand groupe pour accélérer sa croissance : notre solution logicielle affiche des ambitions très fortes dans le monde de l’éducation, et vise les 500 établissements équipés d’ici 18 mois », précise Grégoire Leclercq dans un communiqué.

« Cette structure a permis de valider des concepts et des organisations autour des logiciels web, dont le groupe a besoin pour son avenir. Elle est aussi la preuve que l’esprit entrepreneurial doit être impulsé à tous les niveaux de l’entreprise », ajoute René Sentis, Président d’EBP.