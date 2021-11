Docteur Ordinateur, le spécialiste du service informatique à domicile, se renforce dans l’ouest de la France et joue la carte de la proximité et du service à forte valeur ajoutée pour le grand public en proposant ses prestations sur Brest, Quimper et Morlaix. Sur rendez-vous, Docteur Ordinateur Finistère articule son offre autour de services d’assistance à domicile : installation de Mac et PC, formations, initiation ….

Docteur Ordinateur Finistère bénéficie d’un agrément qui, dans le cadre de la loi sur les services à la personne, donne droit à réduction d’impôt à hauteur de 50 % sur les prestations réalisées.

Docteur Ordinateur Finistère est représentée par Erwan Meudec qui bénéficie d’une solide expérience et met ses compétences techniques au service des particuliers. Ses qualités humaines et son empathie lui permettent de produire des prestations de qualité. Qu’il s’agisse d’un PC, d’un MAC ou d’une tablette, que l’utilisateur soit débutant ou confirmé, Erwan a développé au fil du temps, des méthodes pédagogiques lui permettant d’accompagner pragmatiquement ses clients en leur apportant des réponses claires à leurs besoins.

Vincent Bonnet, responsable réseau chez Docteur « Nous étions à la recherche d’un franchisé sur les secteurs de Brest, Morlaix et Quimper. Nous sommes fiers d’accueillir Erwan dont le profil correspond exactement à nos valeurs. En rejoignant Docteur Ordinateur, il bénéficiera des différents apports de notre réseau, lui permettant ainsi de développer encore son activité.»