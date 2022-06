Président de l’éditeur de logiciels de gestion depuis 16 ans, Thierry Meynlé vient d’annoncer qu’il allait quitter ses fonctions opérationnelles cet été. C’est Jérôme Virey, directeur général depuis 2017, qui reprend le flambeau à la tête de cette entreprise de 250 personnes réalisant 27 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. En tant qu’actionnaire de premier plan, Thierry Meynlé restera néanmoins au Conseil de Surveillance.

Il s’agit de la dernière étape du processus de transition managériale entamé en 2017 avec l’accession de Jérôme Virey à la direction générale, qui s’est poursuivi avec l’arrivée en 2018 de Jérôme Laforest, aujourd’hui directeur des opérations, et de Domitille Manière, directrice financière, la nomination de Jérémy Grégoire à la direction marketing puis à la direction produits et R&D et, enfin, l’arrivée de Frédéric Naudin à la direction des revenus en novembre dernier. Ils forment aujourd’hui le Comex de l’entreprise.

Parallèlement à cette évolution de sa gouvernance, Divalto a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle plateforme technologique baptisée Divalto one offrant une nouvelle expérience d’utilisation à ses solutions ERP et CRM. Conçue par des UX designers sur la base des dernières méthodologies en matière de développement logiciel (Lean Startup, co-construction avec les utilisateurs…) et des dernières technologies (Google Angular, Microsoft .Net et Power FX), Divalto one s’inscrit dans une logique d’adaptation facilitée aux besoins des utilisateurs via le low code et d’optimisation de la consommation des ressources.

Divalto explique ainsi que sa nouvelle plateforme va aider les clients à valoriser leur data via des tableaux de bord personnalisables par l’utilisateur lui-même, qu’il sera possible de consommer la donnée des solutions SaaS de Divalto pour la travailler, l’enrichir, l’agréger, dans des applicatifs tiers.