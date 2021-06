PDG de Qualys pendant 20 ans – de 2001 à 2021 – Philippe Courtot est décédé le 5 juin, à l’âge de 76 ans. Il venait de prendre sa retraite.

Son successeur à la tête de l’entreprise depuis fin avril, Sumedh Thakar, déclare dans un communiqué : « Philippe était mon mentor et conseiller ; toute l’équipe Qualys et moi-même sommes profondément attristés par son décès, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille. »

L’administratrice principale indépendante de Qualys, Sandra E. Bergeron, ajoute que « le conseil d’administration et l’entreprise sont incroyablement attristés par la perte de Philippe. Il était un leader transformationnel passionné par les affaires et la cybersécurité, qui se souciait profondément de Qualys et de ses employés. Nous sommes impatients de lui rendre hommage en continuant à développer l’entreprise sur la base de sa vision. »

Sa vision était de créer une plateforme de cybersécurité disponible partout dans le monde, en tant que service cloud par abonnement. Philippe Courtot a introduit le fournisseur public en bourse en 2012.

Il est né en France en 1944 et a débuté sa carrière en vendant des mini-ordinateurs. Parti vivre aux États-Unis en 1981, il a été nommé PDG de Thomson CGR Medical en 1986 et a reçu le prix Benjamin Franklin pour une campagne publicitaire nationale de sensibilisation aux mammographies de dépistage. Il a fondé cc:Mail en 1988, un logiciel de courrier électronique revendu à Lotus trois ans plus tard. En 1993, Il a pris la direction de Verity, puis de Signio, avant d’investir dans Qualys dès 1999.

Philippe Courtot était une figure du secteur de la cybersécurité en France et aux Etats-Unis, reconnu pour son rôle de sensibilisation et d’éducation. Il a contribué à soutenir la fondation de la Cloud Security Alliance en 2008 et a occupé la position d’administrateur de l’Internet Society.