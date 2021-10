« L’Edge est la prochaine grande frontière de la technologie », a martelé Michael Dell à l’occasion du Dell Technologies Summit. Pour répondre à la promesse de d’exploiter pleinement les données, au plus proche de là où elles sont générées, Dell a fait le plein d’annonces de solutions pendant cet événement en ligne.

En vedette, le nouveau nœud satellite Dell EMC VxRail apporte le modèle et l’efficacité de l’infrastructure hyperconvergée en périphérie dans un format plus réduit et abordable. Dell proposait déjà des clusters de 2 à 3 nœuds. Là il apporte la possibilité de déployer un nœud unique, qui peut trouver sa place aussi bien dans des agences que des magasins ou des sites de production. Le nœud est automatiquement détecté et géré avec VMware depuis le site central et ne nécessite donc pas de ressources techniques locales.

Pour les environnements industriels et IOT complexes, Dell s’est associé à Litmus pour proposer, sur serveurs VxRail et PowerEdge, sa plateforme qui permet de surveiller, visualiser, analyser et intégrer des données industrielles à grande échelle. C’est la seconde solution industrielle intégrée proposée par Dell après celle de PTC.

Autre solution attendue, la nouvelle passerelle Dell EMC Edge Gateway. Ce boitier compact 5G et sans ventilateur permet de connecter les périphériques, objets et capteurs de périphérie. ll peut fonctionner dans une large plage de température de -15° à 60°C. Avec son processeur Intel Core de 9e génération, il peut exécuter des applications de traitement et d’analyse de données localisées afin de fournir des informations en temps réel.

Dell fait aussi évoluer sa plateforme logicielle de streaming de données Dell EMC Streaming Data Platform avec un GPU amélioré pour les flux vidéo. Elle permet de capturer des flux massifs de données et de les analyser en temps réel. A contrario, des charges de travail légères peuvent être exécutées sur un seul cœur pour commencer les projets à petite échelle.

Enfin, deux nouveaux ordinateurs portables résistants et compatibles 5G font leur apparition au catalogue : les Latitude 5430 Rugged et Latitude 7330 Rugged Extreme. Le premier, avec un écran de 14 pouces, est semi-durci et l’un des plus légers de sa catégorie. Le second, avec un écran de 13 pouces, est véritablement conçu pour les environnements extrêmes, avec un chassis certifié IP65 et résistant aux chocs. Autres raffinements, son écran tactile peut s’utiliser avec des gants et il équipé de batteries remplaçables à chaud, avec une autonomie annoncée de 25 heures.

Disponibilité mondiale :

Dell Technologies Validated Design for Manufacturing Edge : 26 octobre

Dell EMC Plateforme logicielle de streaming : mise à jour le 30 octobre

Nœud satellite Dell EMC VxRail : 30 novembre

Dell Latitude Rugged 5430 et 7730 : 9 décembre

Dell EMC Edge Gateway : début 2022