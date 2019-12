Delaware France, une ESN spécialisée dans l’intégration de solutions SAP, voit son expertise en matière de formation reconnue en accédant au prestigieux référencement Datablock.

Concrètement, Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la loi et 21 indicateurs définis par les financeurs pour répondre aux 6 critères. Une fois le contrôle de la conformité des pièces réalisé, les organismes de formation deviennent « datadockés » par les financeurs, lesquels peuvent décider d’intégrer ces organismes de formation dans leur catalogue de référence. Depuis janvier dernier, seuls les organismes publiés sur le Datadock sont à même de proposer des formations dites « de qualité » aussi bien aux employés, aux demandeurs d’emploi qu’aux autoentrepreneurs. Grâce à cette liste restreinte, tous les citoyens ont l’assurance de s’adresser à un organisme sérieux et reconnu.

« Dans le cadre de son activité, Delaware est régulièrement amenée à dispenser des formations à ses clients. Parce que les entreprises ont besoin de toujours plus de lisibilité et de transparence quant aux actions de formation proposées par les prestataires, Datadock est l’outil qui leur donne la possibilité de mieux choisir. Depuis janvier 2017, les OPCO ne financent plus que les formations réalisées par des organismes de formation référencés Datadock. Autrement dit, à partir d’aujourd’hui, nos clients pourront de nouveau demander à leur OPCO de prendre en charge une partie du coût de la formation délivrée par Delaware. »

À travers ce référencement, Delaware France démontre une nouvelle fois sa capacité à investir en continu pour proposer à ses clients des prestations de grande qualité leur permettant de mener à bien leurs projets et leur transformation numérique en s’appuyant sur des plateformes et des services à très forte valeur ajoutée.